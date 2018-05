Weißrussland Gesetze für den Papierkorb

Die Regierung in Weißrussland gilt vielen als die autoritärste in ganz Europa. Die Hoffnung, daran etwas verändern zu können, haben viele mittlerweile aufgegeben - nicht so die Oppositionspolitikerin Anna Kanopatzkaja. Auch wenn sie mit ihren Reformvorhaben bisher wenig Erfolg hat.

Von Florian Kellermann

