Die autoritäre Führung Weißrusslands ist hart gegen die Opposition vorgegangen.

Am 25. März finden traditionell Demonstrationen zum sogenannten Tag der Freiheit statt. Der Vorsitzende der Bürgerrechtsbewegung Wiasna, Beliatski, sagte, eine Kundgebung in der Hauptstadt Minsk sei gewaltsam aufgelöst worden. Es habe fast tausend Festnahmen gegeben. Die Polizei selbst gab keine Zahlen bekannt. Sie war mit Wasserwerfern im Einsatz und zum Teil mit Maschinenpistolen bewaffnet.



Reporter vor Ort berichten, schon vor Beginn der Kundgebung seien Dutzende Demonstranten in Gewahrsam genommen und einige auch geschlagen worden. Danach zogen etwa tausend Menschen Richtung Innenstadt und riefen "Schande!". Sie wurden von der Polizei auseinandergetrieben, viele von ihnen festgenommen. Der führende weißrussische Oppositionelle Nekliajew, der bei der Kundgebung in Minsk sprechen sollte, wurde nach Angaben seiner Frau bei der Einreise aus Polen festgenommen und in ein Haftzentrum in Brest gebracht.



Die Menschenrechtsgruppe Wiasna teilte mit, auch ihr Büro in Minsk sei von der Polizei gestürmt worden. Dort seien 57 Personen festgenommen worden, unter ihnen auch ausländische Beobachter, die später wieder freigelassen wurden. Eine französisch-weißrussische Aktivistin von der Organisation Front Line Defenders sagte der Nachrichtenagentur AFP, mehrere hundert Festgenommene seien in eine Sporthalle gebracht worden.



Wenn die Angaben stimmen, wäre es die härteste Repression gegen die Opposition in Weißrussland seit den Protesten nach der Präsidentenwahl von 2010. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte die sofortige Freilassung aller Festgenommenen.



Die staatlichen Medien berichteten nicht über die Vorfälle. Die Regierung hatte die Kundgebung der Opposition für illegal erklärt. In Weißrussland kam es seit Mitte Februar vor allem in der Hauptstadt Minsk zu spontanen Protesten gegen die Politik von Staatschef Lukaschenko. Weißrussland gilt als letzte Diktatur Europas. Das Land befindet sich seit Jahren in der Wirtschaftskrise und hat mit hoher Arbeitslosigkeit zu kämpfen.