Bei landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung sind in Weißrussland hunderte Menschen festgenommen worden.

Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung Wiasna sprechen davon, dass bis zu 1.000 Demonstranten in Gewahrsam genommen worden seien. Die Polizei gab keine Zahlen bekannt. Die Beamten waren in der Hauptstadt Minsk teils gewaltsam gegen die traditionellen, nicht zugelassenen Proteste vorgegangen. Spezialkräfte riegelten außerdem U-Bahnstationen ab und hinderten Menschen daran, an den Kundgebungen teilzunehmen. Die Polizei nahm mehrere Journalisten in Gewahrsam, darunter auch einen Reporter der britischen BBC.



In Weißrussland gibt es jedes Jahr am 25. März landesweite Proteste gegen den autoritären Präsidenten Lukaschenko. An diesem Tag feiert die Opposition den "Tag der Freiheit". Weißrussland gilt als letzte Diktatur Europas. Das Land steckt seit Jahren in einer Wirtschaftskrise und hat eine hohe Arbeitslosigkeit.