In Weißrussland hat Präsident Lukaschenko eine umstrittene Bußgeldverordnung für Arbeitslose für ein Jahr ausgesetzt.

Der Erlass werde überarbeitet, sagte Lukaschenko in Minsk. In den vergangenen Wochen hatten tausende Menschen in dem autoritär geführten Land gegen die sogenannte Faulenzer-Steuer protestiert. Lukaschenko drohte den Organisatoren mit Gefängnis. Der Erlass sieht vor, dass Arbeitslose Strafen zahlen, wenn sie sich nicht bei staatlichen Vermittlungsstellen registrieren.