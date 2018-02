Mit weiteren Warnstreiks will die Gewerkschaft Verdi ihre Forderung nach höheren Löhnen bei der Deutschen Post unterstreichen.

In neun Bundesländern wurden die Beschäftigten für heute aufgerufen, vorübergehend die Arbeit niederzulegen. Eine Sprecherin sagte, man rechne damit, dass sich - wie bereits gestern - etwa 1.500 Mitarbeiter an den Protesten beteiligten.



Anfang der Woche war die dritte Verhandlungsrunde zwischen den Tarifparteien bei der Post ergebnislos zu Ende gegangen. Verdi verlangt sechs Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 130.000 Tarifbeschäftigten. Zudem will die Gewerkschaft durchsetzen, dass Mitarbeiter einen Teil ihrer künftigen Entgelt-Erhöhung in freie Zeit umwandeln können.

