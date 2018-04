Die Zahl der registrierten Verbrechen in Deutschland ist nach einem Medienbericht im vergangenen Jahr um fast zehn Prozent gesunken.

Wie die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Polizeiliche Kriminalstatistik schreibt, gab es seit 25 Jahren keinen derart starken Rückgang. Demnach wurden 2017 insgesamt 5,76 Millionen Straftaten erfasst und damit rund 610.000 weniger als im Jahr zuvor.



Bundesinnenminister Seehofer will die Statistik den Angaben zufolge am 8. Mai vorstellen, gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Innenministerkonferenz, Sachsen-Anhalts Ressortchef Stahlknecht. Etwa ein Drittel aller Verbrechen entfiel wie in den Vorjahren auf Diebstahlsdelikte.

