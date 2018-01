Die Weltbank hat eingeräumt, Chile nach dem Amtsantritt der sozialistischen Regierung 2014 in einem wichtigen Ranking herabgestuft zu haben.

Chefökonom Romer sagte der US-Zeitung "The Wall Street Journal", er bedaure, dass die Entscheidung politisch motiviert gewirkt habe, und bitte Chile um Entschuldigung. Romer begründete die schlechtere Bewertung mit einer veränderten Methodik. In Wahrheit habe sich Chiles wirtschaftliche Lage nicht verschlechtert. Der Weltbank-Ökomom erklärte, die Einstufungen würden korrigiert.



Im sogenannten "Doing Business"-Ranking wird bewertet, wie attraktiv ein Land für Investoren ist. Zuletzt belegte Chile Platz 55. Vor Amtsantritt der Sozialistin Bachelet im Jahr 2014 war es Platz 34.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.