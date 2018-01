Die Weltbank hat ihre Prognose für das diesjährige weltweite Wirtschaftswachstum weiter angehoben.

Das Plus werde in diesem Jahr voraussichtlich bei 3,1 Prozent liegen, teilte sie in Washington mit. Es wäre das beste Ergebnis seit sieben Jahren. Für 2019 erwartet die Weltbank drei Prozent Wirtschaftswachstum weltweit und 2,9 Prozent im Jahr darauf. Als Grund wurde Wachstum in mehr als der Hälfte aller Wirtschaftsnationen angeführt.

