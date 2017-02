Weltbank Internationaler Handel von Unsicherheiten in Europa und USA geprägt

Containerterminal im Hamburger Hafen (dpa)

Die Weltbank beklagt ein schleppendes Wachstums beim internationalen Handel mit Gütern.

Hier sei im vergangenen Jahr lediglich ein Plus von ein Prozent registriert worden, heißt es in einer Studie. Verantwortlich dafür seien politischen Unwägbarkeiten in Europa und den USA. In dem weniger sicher gewordenen Umfeld hielten sich Unternehmen mit Investitionen zurück.