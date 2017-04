Trotz der Wende in der US-Klimapolitik will die Weltbank an ihrer Politik zur Finanzierung alternativer Energien festhalten.

Die Wissenschaft werde nicht mit einer einzigen Wahl geändert, sagte Präsident Kim zum Auftakt der Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds in Washington. Seine Organisation werde weiterhin Projekte dieser Art in Ländern wie China, Indien, Indonesien oder Pakistan unterstützen, betonte Kim. Er rief die wohlhabenden Staaten auf, ihre Entwicklungshilfe nicht zurückzufahren. Protektionistischen Tendenzen vor allem der Regierung von US-Präsident Trump erteilte Kim eine Absage. Es sei nicht richtig, dass der Welthandel Arbeitsplätze vernichte. Die USA und andere Länder müssten den Kampf um Wettbewerbsfähigkeit annehmen.



Am Rande der Tagung kommen in der US-Hauptstadt auch die Finanzminmister der G-20-Staatengruppe zusammen.