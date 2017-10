In den Entwicklungsländern werden nach Angaben der Vereinten Nationen jährlich rund 89 Millionen Frauen und Mädchen ungewollt schwanger.

Die Zahl der Abtreibungen dort werde auf 48 Millionen pro Jahr geschätzt, heißt es im Weltbevölkerungsbericht 2017 der UNO, der in Berlin vorgestellt wurde. Arme Frauen und Mädchen bekommen demnach dreimal soviele Kinder wie wohlhabende. Die ärmsten Frauen hätten so gut wie keine Chance über die Zahl ihrer Kinder zu entscheiden. Die UNO verlangte eine funktionierende Familienplanung und eine ausreichende Gesundheitsversorgung für werdende Mütter in den Entwicklungsländern.