Papst Franziskus hat die Weltgemeinschaft zu mehr Engagement im Kampf gegen den Hunger aufgerufen.

Er sagte anlässlich des Welternährungstages in Rom, es sei klar, dass Kriege und klimatische Veränderungen Hunger verursachten. Dieser dürfe nicht als unheilbare Krankheit dargestellt werden. Der Papst betonte, Konflikte könnten mithilfe des Völkerrechts gelöst werden. Die Frage der Ernährungssicherheit sei auch verknüpft mit der Migration. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO ist die Zahl der Hungerleidenden zuletzt wieder gestiegen. 815 Millionen Menschen hatten demnach im vergangenen Jahr zu wenig zu essen.



Zur Erinnerung an Flüchtlingstragödien übergab Franziskus der Organisation in Rom eine Statue des dreijährigen Syrers Aylan Kurdi, der 2015 vor der türkischen Küste ertrank.