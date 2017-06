Keine guten Nachrichten sind das zum diesjährigen Weltflüchtlingstag. Mehr als 65 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Und um es gleich klar zu stellen: die allermeisten von ihnen landen nicht bei uns, sondern kommen in Ländern unter, die oft selbst von Armut, Hunger und Klimawandel betroffen sind, die nicht weit weg sind von Terror und Krieg, die viele Menschen in die Flucht treiben.

Keine Wende zum Guten

Nur ein kleiner Teil der weltweiten Flüchtlinge schafft es bis zu uns, vor allem über das Mittelmeer nach Italien sind seit Jahresbeginn rund 70.000 Menschen gekommen. So geht das schon seit Jahren, und ich wundere mich, dass es immer noch Menschen, Politiker gibt, die von einer Notlage, von einer Migrationskrise sprechen. Krise: das suggeriert, dass es irgendwie, irgendwann vorbei geht, dass die Wende zum Guten nahe ist, dass man nur diesem harten Moment aushalten muss, weil es ja bald besser wird.

Das ist verlogen. Eine faule Ausrede, den wahren Problemen nicht ins Auge zu sehen. Denn ein Ende ist nicht in Sicht. Das liegt an den 65 Millionen Flüchtlingen, das liegt daran, dass Millionen Menschen in Afrika nicht sehen, wie sie ein menschenwürdiges Leben führen sollen. Das liegt auch an der Lage in Libyen, von wo aus die meisten Migranten in Richtung Europa aufbrechen. Dort herrscht der Terror, berichten die, die ankommen.

Seit Jahresbeginn sind fast 2.000 Menschen im Mittelmeer ertrunken

Doch man will uns glauben machen, das sei eine Krise, die man abwehren könne. Zum Beispiel, indem man zweifelhafte Schergen zur libyschen Küstenwache erklärt, sie mit Booten und Waffen ausstattet und sie für Europa die Drecksarbeit machen lässt. Dabei geht es nicht um Dreck, sondern um Menschen.

Die Abschottung Europas hat bislang nicht funktioniert und wird nicht funktionieren. Stattdessen sollte man mit der Erkenntnis beginnen, dass das keine Krise ist, sondern der Normalzustand. Und wer das eingesehen hat, der kann ehrlich damit beginnen, die Gründe dafür zu bekämpfen, warum sich so viele Menschen auf die Flucht begeben. Das beginnt in den Ländern, wo sie aufbrechen, das kostet Zeit und viel Geld. Aber es ist der einzige Weg.

Angesichts der Lage an vielen Orten auf der Welt ist es normal, dass bei 65 Millionen Menschen auf der Flucht einige von ihnen ihr Heil in Europa suchen. Nicht normal ist allerdings, wie sie zu uns kommen. Nicht normal ist, dass seit Jahresbeginn schon wieder fast 2.000 Menschen auf dem Mittelmeer ertrunken sind. Das kommt, wenn man Migration zur Krise erklärt. Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen. Nicht nur, weil heute Weltflüchtlingstag ist.