Politikerinnen von CDU und SPD machen auf die geringe Anzahl von Frauen in deutschen Parlamenten aufmerksam.

Anlässlich des Weltfrauentags sagte die noch zuständige SPD-Ministerin Barley den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, es sei zu prüfen, wie das Wahlrecht reformiert werden müsse, um den Anteil zu erhöhen. Auch die CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer und die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen sprachen sich für Änderungen aus.



Barley erklärte bei einer Rede in der französischen Botschaft, die geringe Frauenquote liege auch daran, dass mit der AfD eine rechtspopulistische Partei in den Bundestag eingezogen sei. Diese bringe wenige Frauen als Abgeordnete mit und betrachte Gleichstellung als gravierende Fehlentwicklung. Die SPD-Politikerin machte aber auch der CSU Vorwürfe: Die Partei habe ein Kabinett mit gleich vielen Männern und Frauen verhindert.



Im neuen Bundestag ist die Frauenquote so niedrig wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Es sitzen 491 Männer und 218 Frauen in dieser Legislaturperiode im Parlament. Das entspricht einer Quote von rund 30 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.