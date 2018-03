Bundeskanzlerin Merkel fordert anlässlich des Weltfrauentages mehr Einfluss für Frauen.

In einem Video-Podcast zeigte sich Merkel überzeugt, dass der Kampf um Gleichberechtigung weiter gehe. Die bisherigen Erfolge wie das Frauenwahlrecht vor 100 Jahren reichten nicht aus. "Wir Frauen wollen Politik gestalten", sagte Merkel wörtlich in ihrer ersten Videobotschaft zu einem Weltfrauentag.



Sie spielte auch auf das neue Kabinett an. Das werde eine sehr interessante Mischung aus Männern und Frauen. CDU und SPD besetzen ihre Ministerien mit je drei Frauen und drei Männern, die CSU schickt drei Männer ins Kabinett.



Der geschäftsführende Bundesjustizminister Maas (SPD) beklagte eine andauernde Benachteiligung von Frauen. Die vollständige Gleichberechtigung in Deutschland sei ein rechtliches Ideal, aber noch immer nicht vollständig verwirklicht, sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Nach wie vor gebe es Sexismus, Lohnunterschiede zwischen Männern und Frauen und zu wenig weibliche Führungskräfte. Wenn bestimmte Branchen und Unternehmen von reinen Männervereinen geleitet würden, verhindere das nicht nur echte Gleichberechtigung, sondern könne auch ein Umfeld für sexualisierte Gewalt schaffen, warnte Maas.



Wie sich Frauen in Spanien gegen Diskriminierung und ungleiche Chancen am Arbeitsplatz wehren, hören und lesen Sie hier.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.