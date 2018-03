Anlässlich des Weltfrauentags haben weltweit Demonstrationen und Proteste stattgefunden. Vor allem in Europa und Asien gingen Frauen für mehr Respekt und Gleichberechtigung auf die Straßen. In Spanien riefen die Gewerkschaften zum ersten sogenannten feministischen Streik der Landesgeschichte auf.

Nach Angaben von Gewerkschaften nahmen hieran 5,3 Millionen Menschen teil. Die rund 120 Kundgebungen standen unter dem Motto "Wenn die Frauen streiken, dann steht die Welt still". Im Fernsehen fielen zahlreiche Sendungen aus, weil Moderatorinnen dem Streikaufruf folgten. Zum Arbeitskampf hatten mehrere Gewerkschaften und Dutzende von Frauenverbänden und andere Organisationen aufgerufen. Die Spanierinnen kämpfen für mehr Frauenrechte und für die Gleichstellung von Mann und Frau sowie gegen sexuelle Belästigung und häusliche Gewalt.



Zehntausende Frauen und Männer versammelten sich auch in den Straßen der asiatischen Hauptstädte Manila, Seoul und Neu Delhi. Viele trugen Schilder mit der Aufschrift #MeToo.



In Frankreich setzte die Zeitung Liberation ihren Verkaufspreis für Männer in die Höhe, um die unterschiedliche Bezahlung von Frauen und Männern zu thematisieren.



In anderen Ländern fanden die Demonstrationen weniger Unterstützung: in Russland beispielsweise, obwohl der Internationale Frauentag dort ein offizieller Feiertag ist.



Bundeskanzlerin Merkel nutzte den Weltfrauentag, um mehr Einfluss für Frauen zu fordern. In einem Video-Podcast zeigte sich Merkel überzeugt, dass der Kampf um Gleichberechtigung weitergehe. Familienministerin Barley forderte für alle Ressorts der künftigen Bundesregierung eine Gleichstellungsstrategie. Man komme nicht wirklich vorwärts, wenn immer nur das Frauenministerium das Thema bearbeite.



