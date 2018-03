In Finnland leben nach UNO-Angaben die glücklichsten Menschen der Welt.

In dem im Vatikan vorgestellten Weltglücksbericht der Vereinten Nationen liegt Finnland in einer Liste von 156 Staaten auf dem ersten Platz. Dahinter folgen Norwegen und Dänemark. Deutschland kommt auf Rang 15 und verbessert sich damit im Vergleich zu 2017 um einen Platz. Der verarmte zentralafrikanische Krisenstaat Burundi bildet das Schlusslicht der Liste.



Die UNO-Wissenschaftler untersuchen seit 2012 Faktoren wie Einkommen, Lebenserwartung und soziale Absicherung in 156 Ländern. In diesem Jahr wurden erstmals auch Zuwanderer befragt.

