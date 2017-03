In Norwegen leben laut einer internationalen Studie die glücklichsten Menschen der Welt.

Das Land kommt im diesjährigen Weltglücksbericht auf den ersten Platz und löst damit Dänemark ab, das in den vergangenen drei Jahren vorne gelegen hatte. Wie es bei der Vorstellung der Studie in New York weiter hieß, belegen Island, Finnland und die Schweiz die Plätze drei bis fünf. Deutschland kommt demnach auf Platz sechzehn. Am wenigsten Glück empfinden laut der Studie die Menschen in den afrikanischen Staaten Zentralafrikanische Republik, Burundi und Tansania.



Für den Bericht haben internationale Forscher 155 Länder untersucht. Die Studie wird jährlich im Auftrag der Vereinten Nationen erstellt.