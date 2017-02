Welthandelsorganisation WTO-Chef warnt Trump vor Handelskrieg

Der Generaldirektor der WTO, Roberto Azevedo (AFP PHOTO / FABRICE COFFRIN)

Die Welthandelsorganisation warnt US-Präsident Trump vor einem Handelskrieg.

In Anspielung auf Trumps Wahlkampfslogan sagte WTO-Generaldirektor Azevedo der "Bild-Zeitung", ohne Handel werde Amerika niemals 'great again'. Statt durch Strafzölle US-Unternehmen zu schützen, solle Trump die eigene Wirtschaft zum Beispiel durch Bildungs-Investitionen langfristig stärken. Strafzölle und neue Handelsbarrieren hätten auch Folgen für das Exportland Deutschland. Der WTO-Chef kritisierte auch die weltweit zunehmende Skepsis gegenüber dem Freihandel. Es gebe einen Mangel an Informationen, und die Leute säßen vielen Fehlwahrnehmungen und Missverständnissen auf. - Trump will in der kommenden Nacht unserer Zeit seinen Haushaltsplan in einer Rede vor Repräsentantenhaus und Senat erläutern.