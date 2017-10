Kriege , bewaffnete Konflikte und die Folgen des Kimalwandels haben die Zahl der Hungernden weltweit steigen lassen.

Zu diesem Schluss kommt die Welthungerhilfe, die in Berlin den diesjährigen Welthunger-Index vorgestellt hat. Die Präsidentin der Organisation, Dieckmann, beklagte, dass rund 815 Millionen Menschen Hunger litten, 38 Millionen mehr als im Vorjahr. In 51 Ländern sei die Lage ernst oder sehr ernst. Schlusslicht sei die Zentralafrikanische Republik. Der Welthunger-Index untersucht die Ernährungssituation in 119 Staaten. Da es in manchen Regionen nicht genug Daten für die Rangliste gibt, blieben Länder wie Südsudan oder Syrien unberücksichtigt. In 14 Staaten haben sich die Werte im Vergleich zum Jahr 2000 um mindestens 50 Prozent verbessert, darunter Senegal, Brasilien und Peru.



Welthungerhilfe-Präsidentin Dieckmann erklärte, nur durch verstärkte Anstrengungen könne die Verpflichtung, den Hunger bis 2030 zu besiegen, eingelöst werden.



Den Welthunger-Index ermitteln Experten vom International Food Policy Research Institute (IFPRI) in Washington. Seit 2006 wird er jährlich vom IFPRI, der Welthungerhilfe sowie der irischen Organisation Concern Worldwide veröffentlicht.