Bundesentwicklungsminister Müller hat die Menschen in Deutschland aufgerufen, übermäßigen Fleischgenuss zu vermeiden.

Mit nachhaltigen Konsumgewohnheiten könne jeder einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf den Hunger in der Welt leisten, sagte der CSU-Politiker der "Bild"-Zeitung. Es bereite ihm Sorge, dass so viel Getreide und Soja als Tierfutter statt zur Ernährung von Menschen verwendet werde. In Brasilien und Argentinien würden Wälder abgeholzt, um Flächen für den explodierenden Soja-Anbau zu gewinnen, führte der Bundesentwicklungsminister aus.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.