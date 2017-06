Zeitpunkt: 21 Uhr MESZ, Ort: Der Rosengarten im Weißen Haus. Dann will US-Präsident Trump verkünden, ob sein Land das Weltklima-Abkommen aufkündigt. US-Medien erwarten den Ausstieg. Und schon vor der Entscheidung hagelt es Kritik aus Europa.

Mehrere US-Medien hatten bereits gestern unter Verweis auf Regierungskreise gemeldet, dass der Ausstieg beschlossene Sache sei. Trumps Berater sind in der Frage allerdings uneins. Sein Chefstratege Bannon ist für einen Ausstieg. Außenminister Tillerson rät dazu, an dem Abkommen festzuhalten. Trump hatte die Aufkündigung des Klimaabkommens im Wahlkampf versprochen. Den Klimawandel nannte er eine Erfindung, mit der China die US-Wirtschaft schädigen wolle.

I will be announcing my decision on Paris Accord, Thursday at 3:00 P.M. The White House Rose Garden. MAKE AMERICA GREAT AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1. Juni 2017

"Klimaschutz ginge auch ohne die USA weiter"

Bundesumweltministerin Hendricks äußerte sich in der Frage eher gelassen. Die SPD-Politikerin sagte im RBB-Hörfunk, sie erwarte, dass die internationalen Bemühungen um den Klimaschutz auch ohne die USA weitergingen. Wenn Präsident Trump das Abkommen von Paris aufkündige, würden die anderen Staaten weiter daran festhalten. Nach Ansicht der Ministerin entstünden den USA durch einen Ausstieg Nachteile. Aktive Klimaschutzpolitik sei Innovationspolitik. Wenn ein Land sich daran nicht beteilige, gerate es ins Hintertreffen, so Hendricks.

Bundesumweltministerin Hendricks gibt sich gelassen. (dpa/picture alliance / Wolfgang Kumm)

Die Grünen-Europapolitikerin Harms warf den USA ein "gefährliches Spiel" vor. Hoffentlich führe es zumindest dazu, dass die Europäer ihre Strategien nun bündelten, sagte Harms im Deutschlandfunk. Europa müsse wieder eine Führungsrolle beim Klimaschutz übernehmen. Die Grünen-Politikerin warnte, die Zeit nach einem US-Präsidenten Trump garantiere noch nicht, dass dann eine innovative Klimapolitik folge. Unter seinen Parteifreunden gebe es viele Klimaskeptiker.

Widerstand aus der EU

Die Europäische Union will den drohenden Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimavertrag nicht hinnehmen. EU-Kommissionspräsident Juncker sagte in Berlin, es sei die Pflicht Europas den USA zu sagen, dass sie das Abkommen nicht ohne weiteres aufkündigen könnten. Es werde mehrere Jahre dauern, bis die Vereinigten Staaten tatsächlich aus ihren Verpflichtungen herauskämen. Der frühere US-Präsidentschaftsbewerber Sanders sagte ebenfalls in Berlin, eine solche Entscheidung wäre ein schrecklicher Fehler. Der Klimawandel bereite schon jetzt massive Probleme in der Welt. Ohne internationale Kooperation könne er nicht gestoppt werden.

"Kurzfristdenken der USA"

Der Klimaforscher Wolfgang Lucht kritisierte, mit seiner Negierung des Klimawandels zeige Trump ein "Kurzfristdenken, das die Wissenschaft ignoriere." Lucht sagte im Deutschlandfunk, die Diskussion verlaufe in den USA zum Teil so, als ob das alles eine Frage der Meinung sei - dabei gehe es um "ein sehr ernstes Menschheitsproblem".