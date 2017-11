In Bonn hat die Weltklimakonferenz begonnen.

In den kommenden zwei Wochen beraten rund 25.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern darüber, wie der Ausstoß von Kohlendioxid konkret verringert werden soll. Bundesumweltministerin Hendricks von der SPD kündigte an, weitere 50 Millionen Euro für Projekte in Entwicklungsländern unter anderem für den Hochwasserschutz bereitzustellen. Die Deutsche Industrie forderte eine Lockerung der deutschen Klimaziele für 2020. Grünen-Fraktionschef Hofreiter kritisierte indes, die Bundesrepublik habe ihre Führungsrolle beim Klimaschutz aufgegeben. Als Grund nannte er im Deutschlandfunk die Beschränkung des Ausbaus erneuerbarer Energien und das Festhalten an der Kohleverstromung. Entwicklungsminister Müller rief dazu auf, die Klimaschutzdebatte nicht auf die Verstromung der Kohle zu reduzieren. Jeder habe seinen Beitrag zu leisten, sagte der CSU-Politiker. Zum Auftakt der Weltklimakonferenz in Bonn hatte Greenpeace zu einer Demonstration aufgerufen.