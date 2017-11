In Bonn hat die Weltklimakonferenz begonnen.

In den kommenden zwei Wochen beraten rund 25.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Bundesumweltministerin Hendricks sagte zum Auftakt der Veranstaltung, man benötige einheitliche Standards, damit kein Land schummeln könne. Ziel ist es, die Erderwärmung auf 1,5 bis zwei Grad zu begrenzen. Deutschland dürfte sein für 2020 gestecktes Ziel verfehlen, den CO2-Ausstoß um 40 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie forderte eine Lockerung der Vorgaben. Grünen-Fraktionschef Hofreiter kritisierte, die Bundesrepublik habe ihre Führungsrolle beim Klimaschutz aufgegeben. Als Grund nannte er im Deutschlandfunk die Beschränkung des Ausbaus erneuerbarer Energien und das Festhalten an der Kohleverstromung. Wie das Bundesumweltministerium mitteilte, will die Regierung Entwicklungsländern zur Bewältigung des Klimawandels weitere 100 Millionen Euro bereitstellen.