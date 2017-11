Unter dem Vorsitz der Fidschi-Inseln hat in Bonn die Weltklimakonferenz begonnen.

In seiner Eröffnungsrede rief der Premierminister des Inselstaates, Bainimarama, dazu auf, die internationalen Klimaschutz-Vereinbarungen auch tatsächlich umzusetzen. Die Staaten müssten zu ihren Verpflichtungen stehen und dürften nicht von den bisherigen Übereinkünften abrücken.



Bundesumweltministerin Hendricks kündigte weitere 100 Millionen Euro aus Deutschland für zwei internationale Klima-Fonds an.



In Bonn beraten seit heute rund 25.000 Teilnehmer aus mehr als 190 Ländern über die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Ziel ist, die Erderwärmung auf 1,5 bis zwei Grad zu begrenzen.