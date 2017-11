Greenpeace fordert einen gesetzlich organisierten Kohleausstieg.

Der Klimaschutzexperte der Umweltschutzorganisation, Smid, sagte im Deutschlandfunk, derzeit gebe es hohe Überkapazitäten. Man könne Kohlekraftwerke von heute auf morgen stilllegen, ohne die Energiesicherheit in Deutschland zu gefährden. Dies müsse die künftige Bundesregierung auch tun. Anderenfalls seien die Klimaschutzziele nicht zu schaffen, betonte Smid.



Greenpeace und andere Organisationen haben für heute in Bonn zu Demonstrationen aufgerufen. Anlass ist die am Montag beginnende UNO-Klimakonferenz. Die Kundgebungen in der Innenstadt stehen unter dem Motto "Klima schützen - Kohle stoppen". Die Veranstalter rechnen mit mehreren tausend Teilnehmern. Zu der Klimakonferenz werden am Montag mehr als 23.000 Teilnehmer aus 197 Ländern erwartet. Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen von 2015 zu konkretisieren.