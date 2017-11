Die Weltklimakonferenz in Bonn ist in den zweiten Tag gegangen.

Im Mittelpunkt steht heute die Situation der indigenen Völker. Nach Schätzungen der Vereinten Nationen leben in weltweit rund 90 Staaten mehr als 370 Millionen Menschen als Ureinwohner. Sie seien unverhältnismäßig stark von den Folgen des Klimawandels betroffen.



Wegen gerodeter Wälder oder des steigenden Meeresspiegels müssten sie angestammte Gebiete verlassen. Oftmals verlören sie dadurch ihre natürlichen Lebensgrundlagen, erklärte die UNO.



Zum Auftakt der Weltklimakonferenz gestern hatte Bundesumweltministerin Hendricks weitere 100 Millionen Euro aus Deutschland für zwei internationale Klimafonds angekündigt. An der Tagung in Bonn nehmen rund 25.000 Menschen aus mehr als 190 Ländern teil.