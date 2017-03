Die Kanadierin Maggie MacDonnell hat einen mit einer Million Dollar dotierten internationalen Lehrerpreis erhalten.

Der sogenannte Global Teacher Prize wurde bei einer Zeremonie in Dubai verliehen. MacDonnell unterrichtet seit sechs Jahren in einem abgelegenen arktischen Dorf, einer Inuit-Gemeinde in Québec. Die Pädagogin engagiert sich etwa für Projekte, die den Bewohnern des Dorfes eine Alternative zum dortigen hohen Drogen- und Alkoholkonsum bieten sowie in der Selbstmordprävention.



Der Preis wird von der britischen Varkey Foundation vergeben, die von Dubai unterstützt wird. Ziel der Stiftung ist es, weltweit Bildungsstandards zu stärken. Der Jury lagen rund 20.000 Vorschläge aus 179 Ländern vor.