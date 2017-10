Mehrere Organisationen haben zum morgigen Weltmädchentag auf eine anhaltende Diskriminierung in vielen Teilen der Welt aufmerksam gemacht.

Die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, UN Women, erklärte in New York, in Krisengebieten seien Mädchen besonders von Gewalt, Zwangsheirat und Schulausfall bedroht. Nach Angaben der Initiative One gehen weltweit rund 130 Millionen Mädchen nicht zur Schule. Am schlimmsten sei die Lage in afrikanischen Ländern mit zerfallenden Strukturen wie dem Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik und dem Niger, teilte die Organisation in Berlin mit. Dies sei eine globale Krise, die die Armut verstärke.