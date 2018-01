Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst sich am Abend mit den Unruhen im Iran. Das teilte eine Sprecherin in New York mit. Die USA hatten die Dringlichkeitssitzung des Sicherheitsrats gefordert. Thema sei "die laufende Entwicklung im Iran".

Zuletzt hatte sich das amerikanische Außenministerium demonstrativ hinter die regierungskritischen Proteste im Iran gestellt. Eine Sprecherin sagte, es handle sich um legitime Bestrebungen des Volkes, und die iranische Regierung müsse den freien Austausch von Gedanken und Informationen erlauben. Die amerikanische Regierung verurteile, dass Menschen getötet und mindestens 1.000 Personen festgenommen worden seien. Zugleich setzten die USA mehrere weitere iranische Unternehmen auf die Sanktionsliste.



Der russische Vize-Außenminister Rjabkow sprach von einem "schädlichen und destruktiven" Vorschlag, das Thema im UNO-Sicherheitsrat zu besprechen. Dieser spiele bei diesem Thema keine Rolle. Irans innere Angelegenheiten und das UNO-Gremium hätten nichts miteinander zu tun.



In Teheran könnte es heute zu neuen Konfrontationen zwischen Anhängern und Gegnern des Regimes kommen. Die iranische Führung plant nach dem Freitagsgebet in 40 Bezirken der Hauptstadt Demonstrationen gegen die Regimekritiker. Das Freitagsgebet leitet der Kleriker Ahmad Chatami, der als ultrakonservativ und Erzfeind der Reformer um Präsident Ruhani gilt. Es ist eine provokante Rede gegen die Demonstranten zu erwarten. In sozialen Medien kündigen Demonstranten an, das Gebet mit regimekritischen Slogans stören wollen.



Auch in der Nacht haben Regierungskritiker protestiert. In sozialen Netzwerken gibt es Augenzeugenberichte und Videos von Kundgebungen, Sit-Ins und Protestzügen in verschiedenen Städten, unter anderem in Isfahan, Zarrin Schahr, Dezful und Aligudarz. Es existieren allerdings keine unabhängige Bestätigung für die Berichte. Die staatlichen Medien berichten nicht über die regimekritischen Proteste.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.