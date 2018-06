Bundesentwicklungsminister Müller hat mehr globale Anstrengungen im Kampf gegen Plastikmüll gefordert. Dazu gehörten etwa verstärkte Anreize zur Vermeidung von Plastik, sagte Müller anlässlich des Weltumwelttages. In den vergangenen zwanzig Jahren habe sich das weltweite Verpackungsaufkommen verdoppelt, dieser Trend müsse umgekehrt werden.

Notwendig sei zudem der Aufbau einer weltweit funktionierenden Recyclingwirtschaft. Hier seien sowohl die europäischen Staaten als auch Schwellenländer in der Pflicht. Auch beim Schutz der Meere und bei einer Reduzierung des Verbrauchs von Ressourcen müsse die Staatengemeinschaft deutlich schneller vorankommen als bisher.



Laut einem Bericht der UNO und der indischen Regierung zum Weltumwelttag wird nicht einmal jede zehnte der fünf Billionen der jährlich weltweit hergestellten Plastiktüten recyelt. Jedes Jahr produziere die Menschheit insgesamt etwa 300 Millionen Tonnen Plastikmüll. Das ist fast so viel, wie die Weltbevölkerung zusammen wiegt. Es gebe aber auch positive Entwicklung, etwa Gebühren oder Verbote für Einmalverpackungen in weltweit über 60 Ländern.



UNO-Generalsekretär Guteterres kündigte heute per Twitter an, Getränkeflaschen aus Einmal-Plastik aus seinem Büro im UNO-Hauptquartier in New York zu verbannen. Obwohl die Vereinten Nationen dem Umweltschutz verpflichtet sind, hat nach Angaben der hauseigenen Umweltschutzinitiative "Greening the Blue" im vergangenen Jahr jeder UNO-Mitarbeiter rund 550 Kilogramm Müll verursacht.



Der Weltumwelttag wurde von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen und erinnert an die Eröffnung der UNO-Konferenz zum Schutz der Umwelt am 5. Juni 1972 in Stockholm. Er soll das Bewusstsein für die Vielfalt der Umwelt stärken und auf ihre Bedrohung durch den Menschen aufmerksam machen. Mehr als 150 Länder beteiligen sich mit Veranstaltungen und Aktionen am Weltumwelttag.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.