Die Unesco ruft dazu auf, Abwasser stärker als Ressource zu nutzen.

Die Deutsche Unesco-Kommission erklärte in Bonn, Abwasser könne wiederverwendet werden und enthalte Energie und Rohstoffe. Angesichts der weltweit steigenden Wassernachfrage gewinne es als alternative Quelle der Wasser-, Energie- und Rohstoffversorgung an Bedeutung. Weltweit werden den Angaben zufolge bisher weniger als 20 Prozent des Abwassers behandelt, vor allem in armen Ländern ist die Wiederaufbereitungsquote sehr gering. - Das Thema steht auch im Mittelpunkt des UNO-Weltwasserberichts, der heute im südafrikanischen Durban veröffentlicht wird.