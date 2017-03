Die Unesco ruft dazu auf, Abwasser stärker als Ressource zu nutzen. Die Deutsche Unesco-Kommission erklärte in Bonn, gebrauchtes Wasser könne aufbereitet und wiederverwendet werden. Es enthalte Energie und Rohstoffe.

Weiter erklärte die Unesco, angesichts der weltweit steigenden Wassernachfrage gewinne es als alternative Quelle der Wasser-, Energie- und Rohstoffversorgung an Bedeutung. Weltweit werden den Angaben zufolge bisher weniger als 20 Prozent des Abwassers behandelt, vor allem in armen Ländern ist die Wiederaufbereitungsquote sehr gering. Weltweit am höchsten ist sie in Israel, wo gesäuberte Abwässer vor allem in der Landwirtschaft eingesetzt werden. - Das Thema steht auch im Mittelpunkt des UNO-Weltwasserberichts, der heute im südafrikanischen Durban veröffentlicht wird.