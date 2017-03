Am heutigen Weltwassertag haben die Vereinten Nationen und Hilfswerke auf die teils katastrophale Trinkwasserversorgung aufmerksam gemacht.

Bis zum Jahr 2040 würden bis zu 600 Millionen Kinder in Regionen mit begrenzten Ressourcen leben, heißt es in einem UNICEF-Bericht. Das wäre jedes vierte Kind. Das Hilfswerk rechnet angesichts des Klimawandels mit einer Wasserkrise. Bereits heute herrsche in 36 Ländern der Erde eine extreme Knappheit. Im diesjährigen Weltwasserbericht wird an die Politik appelliert, die Abwasseraufbereitung stärker zu nutzen. Nur ein Fünftel werde weltweit genutzt, in ärmeren Ländern sei die Lage noch prekärer. Krankheitserreger und Schadstoffe aus unbehandeltem Abwasser stellten eine Gefahr für Menschen und Ökosysteme dar. Nach Angaben der UNESCO haben derzeit 2,4 Milliarden Menschen keinen Zugang zu ausreichend sanitären Anlagen.