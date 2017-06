Cyber-Kriminelle haben erneut weltweit Computersysteme attackiert.

Betroffen sind Experten zufolge Unternehmen, Banken und Behörden vor allem in der Ukraine und in Russland. In Russland traf es unter anderem den Ölkonzern Rosneft. Nach Angaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik in Bonn erfolgten die Angriffe mit einer Verschlüsselungssoftware. Auch deutsche Unternehmen seien betroffen. Welche, teilte das Bundesamt nicht mit. Aus Indien, den USA, England und Dänemark gibt es ebenfalls Berichte über Angriffe. Fachleute zogen Parallelen zu der Cyber-Attacke im Mai dieses Jahres. Dabei hatte der Erpressungs-Trojaner "WannaCry" weltweit Computer mit dem Betriebssystem Windows lahmgelegt.