China ändert seine Methode zur Berechnung des Bruttoinlandsprodukts.

Gesundheitsfürsorge, Tourismus und die sogenannte New Economy sollen dabei besser berücksichtigt werden, teilte das Statistikamt in Peking mit. Unklar blieb, wann die Umstellung erfolgt. Am kommenden Montag veröffentlicht das chinesische Statistikamt eine erste Schätzung für das chinesische Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres.