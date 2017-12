Nach Einschätzung des Ökonoms Heribert Dieter zweifeln inzwischen selbst Befürworter zunehmend an der Globalisierung.

Er sagte im Deutschlandfunk, Klaus Schwab, der Gründer und Präsident des Weltwirtschaftsforums Davos, habe jüngst erklärt, man brauche eine neue, eine andere Form der Globalisierung. Diese müsse die soziale Dimension stärker berücksichtigen. Auch der Internationale Währungsfonds, der über Jahre Globalisierung propagiert habe, habe in den vergangenen 18 Monaten Bedenken geäußert, wonach insbesondere der unbeschränkte internationale Kapitalverkehr viele Probleme verursache. Dieter führte aus, Globalisierungskritiker, wie sie etwa bei den Protesten gegen den G20-Gipfel in Hamburg in Erscheinung getreten seien, habe es schon immer gegeben. Dass aber selbst die Befürworter inzwischen eine maßvollere Form des internationalen Waren- und Kapitalverkehrs für nötig hielten, sei neu.



Die Globalisierung, also das zunehmende Aneinanderrücken der Staaten durch wirtschaftliche Verflechtungen, internationale Politik und technische Errungenschaften wie das Internet, sorgt seit langem für Kritik. Insbesondere geht es dabei um wirtschaftliche und kulturelle Dimensionen. Beklagt wird zum Beispiel die Dominanz stärkerer Staaten zulasten schwächer. Auch die Sorge, dass nationale Eigenheiten verloren gingen, treibt Globalisierungskritiker um.

Diese Nachricht wurde am 31.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.