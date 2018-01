Der indische Regierungschef Modi hat eindringlich vor Protektionismus und Isolationismus gewarnt. Diese seien in Zeiten der Globalisierung keine Lösung, sagte er auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

Damit wies Modi die "America-first"-Politik von US-Präsident Trump mit deutlichen Worten zurück, wie unsere Korrespondentin Christiane Gronau aus Davos berichtet. In seiner Rede am Eröffnungstag des schweizerischen Forums habe Modi erklärt, die negativen Folgen einer protektionistischen Politik seien genauso gefährlich wie der Klimawandel oder der Terrorismus. Die Lösung müsse sein, den Wandel zu verstehen und flexible Strategien zu entwickeln. Unmittelbar vor Beginn des Treffens hatten die USA Einfuhrzölle auf Waschmaschinen und Solarmodule angekündigt.



Währenddessen machen sich die Pazifikstaaten von den USA unabhängig. Wie der kanadische Premierminister Trudeau in Davos ankündigte, werde man das transpazifische Freihandelsabkommen ohne die Vereinigten Staaten abschließen. Das neue Abkommen soll das Kürzel CPTPP bekommen und voraussichtlich im März unterzeichnet werden. Genau vor einem Jahr hatte Präsident Trump den Rückzug seines Landes aus dem fertig verhandelten TPP verkündet. Wie Trudeau weiter sagte, arbeite sein Land hart daran, Trump vom Nutzen des nordamerikanischen Nafta-Abkommens zu überzeugen.



Am Freitag wird Trump eine Rede in Davos halten. Am Mittwoch sprechen unter anderem Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron.

Diese Nachricht wurde am 23.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.