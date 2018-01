Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos haben Finanzminister und führende Vertreter der Geldinstitute eine stärkere Überwachung von Krypto-Währungen gefordert.

US-Finanzminister Mnuchin sagte, es gehe in erster Linie darum, dass die digitalen Währungen nicht für unerlaubte Zwecke missbraucht würden. Für Anbieter von Bitcoin & Co. müssten die gleichen Regeln gelten wir für Banken. Sie müssten also ihre Kunden kennen und Delikte wie Geldwäsche unterbinden.



IWF-Chefin Lagarde betonte, man habe bereits damit begonnen, die Risiken, die mit Kryptowährungen verbunden seien, im Auge zu behalten. Es gebe aber auch positive Potenziale.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.