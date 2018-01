Frankreichs Präsident Macron hat auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos eine gerechtere Gestaltung der Globalisierung gefordert.

Dies sei notwendig angesichts einer internationalen Wirtschaft, die die Welt nach unten ziehe. Andernfalls würden die Extremismen in zehn oder 15 Jahren in allen Ländern siegen, so Macron. Er appellierte an multinationale Unternehmen, auf die von ihnen betriebene Steueroptimierung zu verzichten. Bundeskanzlerin Merkel warnte in Davos vor einem Rückfall in Nationalismus und Protektionismus. Abschottung sei nicht die Antwort auf die vielfältigen Probleme. Italiens Regierungschef Gentiloni kritisierte offen die Abschottungspolitik von US-Präsident Trump, der am Freitag eine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum halten wird.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.