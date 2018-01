Frankreichs Präsident Macron hat ein Investitionspaket von 10 Milliarden Euro angekündigt.

Sein Land sei stark von den strukturellen Veränderungen betroffen, sagte Macron in seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos. Zugleich sprach er sich für ein Europa verschiedener Geschwindigkeiten aus, in denen integrationswillige Länder voranschreiten könnten. Mit einer "EU aller 27" seien ehrgeizige Ziele kaum zu erreichen. Bis Ende dieses Jahres müsse eine neue Europa-Strategie für die kommenden zehn Jahre erreicht sein.



Zuvor hatte Bundeskanzlerin Merkel in Davos vor einem Rückfall in Nationalismus und Protektionismus gewarnt. Abschottung führe nicht weiter und sei nicht die Antwort auf die vielfältigen Probleme. Die großen Fragen - etwa die Sicherung des Wohlstands oder die Digitalisierung - könnten nur international beantwortet werden.

