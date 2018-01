Bundeskanzlerin Merkel wird in der kommenden Woche am Weltwirtschaftsforum in Davos teilnehmen.

Das sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Die Kanzlerin werde am Mittwoch voraussichtlich eine Rede zur Europapolitik halten und am selben Tag wieder abreisen. Eine Begegnung mit US-Präsident Trump sei nicht vorgesehen, da dieser an einem anderen Tag in Davos sein werde. Andere bilaterale Gespräche während des Weltwirtschaftsforums sind Seibert zufolge aber möglich. Rund 60 Staats- und Regierungschefs haben ihr Kommen angekündigt.



Heute wird Kanzlerin Merkel zu einem Besuch bei Frankreichs Präsident Macron in Paris erwartet. Anlass ist der 55. Jahrestag der Unterzeichnung des Élysée-Freundschaftsvertrags zwischen Deutschland und Frankreich, der am Montag begangen wird. Außerdem sollen europapolitische und internationale Fragen besprochen werden.

