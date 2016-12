Weltwirtschaftsforum Rösler ruft zu Neustart der Beziehungen zu Russland auf

Im Januar findet wieder das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums im schweizerischen Davos statt.(Archivbild) (FABRICE COFFRINI / AFP)

Die Führung des Schweizer Weltwirtschaftsforums hat dazu aufgerufen, die Beziehungen zu Russland zu verbessern.

Vorstandsmitglied Rösler sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", ein Neustart in dieser jetzt so verfahrenen Situation wäre wichtig. Das Leben in Europa könne nur gemeinsam und nicht gegeneinander funktionieren. Eine dauerhafte Verständigung mit Russland sei Sache der Europäer und nicht der Amerikaner, so Rösler. Der FDP-Politiker betonte, das hätte man eher wahrnehmen und dann auch seine Politik danach ausrichten müssen. Die Frage, wie nach dem Zerfall der Sowjetunion mit einem nach wie vor ungemein wichtigen Land umgegangen werden solle, sei nie geklärt worden. Rösler sprach sich gegen die kürzlich verlängerten Ukraine-Sanktionen gegen Moskau aus. - Im Januar findet in Davos das Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums statt.