Weltwirtschaftsforum Rösler: Schlichte Antworten reichen nicht

Das Logo des World Economic Forums in Davos 2017. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Die Herausforderungen der Globalisierung können nach Überzeugung des Vorstands des Weltwirtschaftsforums, Rösler, nur durch mehr Kooperation bewältigt werden.

In einer komplexen Welt seien schlichte Antworten wahrscheinlich nicht ausreichend, sagte Rösler der Deutschen Presse-Agentur vor dem Auftakt des Treffens im schweizerischen Davos. Er verwies darauf, dass auch der Berater des künftigen US-Präsidenten Trump, der frühere Hedgefonds-Manager Scaramucci, teilnehmen wird. Man werde ihn fragen, welche Maßnahmen in den ersten 100 Tagen geplant seien und warte gespannt auf die Antworten. - Bis zum Freitag treffen sich etwa 3.000 Spitzenpolitiker, Unternehmer und Wissenschaftler in Davos. Bestimmendes Thema ist die Zukunft von Freihandel und Globalisierung angesichts der jüngsten Erfolge von Populisten.