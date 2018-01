US-Präsident Trump hat beim Weltwirtschaftsforum in Davos für eine Reform des internationalen Handelssystems geworben.

Die USA unterstützten den freien Handel, allerdings nur, wenn dieser fair ablaufe und nicht von einigen Ländern auf Kosten anderer ausgenutzt werde, sagte Trump in einer Rede zum Abschluss des Treffens. Die USA wollten nicht länger wegschauen, wenn es um unfaire Praktiken gehe wie zum Beispiel Ideendiebstahl oder staatliche gelenkte Wirtschaftspläne. Ein solches Verhalten schade den Unternehmen und der Wirtschaft weltweit.



Trump betonte, sein Leitspruch "Amerika zuerst" heiße nicht "Amerika allein". Die USA seien bereit, Handelsabkommen mit anderen Nationen zu schließen, allerdings werde er als Präsident dabei stets die Interessen seines Landes obenan stellen. Den am Transpazifischen Handelsabkommen TPP beteiligten Ländern bot Trump an, erneut über einen gemeinsamen Vertrag zu reden. Dies könne bilateral oder in einer Gruppe von Ländern geschehen.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.