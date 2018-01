Im schweizerischen Davos geht heute das Weltwirtschaftsforum zu Ende.

Am Mittag hält US-Präsident Trump die Abschlussrede. Mit Spannung wird erwartet, wie er im globalisierungsfreundlichen Davos seine "America-First"-Politik verteidigen wird. Nach Angaben seines Wirtschaftsberaters Cohn wird der Präsident unterstreichen, dass sich die USA weiter als Teil der Weltwirtschaft begreifen. Voraussetzung seien allerdings faire und wechselseitige Handelspraktiken. - Trump ist der erste US-Präsident seit Clinton im Jahr 2000, der an dem Treffen in Davos teilnimmt.



Am Mittwoch hatten Bundeskanzlerin Merkel und Frankreichs Staatspräsident Macron für einen europäischen Weg in der Globalisierung geworben.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.