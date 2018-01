US-Präsident Trump reist heute zum Weltwirtschaftsforum nach Davos.

Er wird sich zunächst mit der britischen Regierungschefin May und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu treffen. In beiden Gesprächen soll es um internationale Krisen, etwa in Nordkorea und im Iran, sowie um den Kampf gegen den internationalen Terrorismus gehen. Seine Rede auf dem Weltwirtschaftsforum hält er morgen. Indirekt war er bereits gestern Thema. Europäische Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron wandten sich gegen den von Trump betriebenen Protektionismus.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.