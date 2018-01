US-Präsident Trump ist zum Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos abgereist.

Vor dem Abflug vom Luftwaffenstützpunkt Andrews twitterte der Präsident, bei dem Treffen werde er der Welt sagen, wie großartig Amerika sei. Trump will sich in der schweizerischen Stadt unter anderem mit der britischen Regierungschefin May und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu treffen. Morgen hält er eine Rede. Gestern hatten sich Europäische Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron, in ihren Ansprachen indirekt gegen Trumps protektionistische Tendenzen gewandt.

