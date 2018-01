US-Präsident Trump hat seine Teilnahme am Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos angekündigt.

Wie seine Sprecherin in Washington mitteilte, will Trump das Treffen dazu nutzen, um für sein Programm "America First" zu werben. Der Präsident freue sich darauf, seine Politik erläutern zu können, die darauf abziele, die amerikanische Wirtschaft und die Arbeitnehmer zu stärken, hieß es.



Am Weltwirtschaftsforum hat schon lange kein US-Präsident mehr teilgenommen. Der bislang letzte war Bill Clinton im Jahr 2000. Das Treffen von Spitzenvertretern aus Wirtschaft und Politik findet vom 23. bis zum 26. Januar statt.

