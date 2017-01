Weltwirtschaftsforum US-Vizepräsident Biden bezeichnet Russland als "größte Bedrohung"

US-Vizepräsident Joe Biden / Archivbild (EPA)

Der scheidende US-Vizepräsident Biden hat Russland als größte Gefahr für die liberale Weltordnung bezeichnet.

In einer Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos warf Biden dem russischen Präsidenten Putin vor, Gewalt in anderen Ländern anzustacheln und mithilfe von Propaganda undemokratische Kräfte zu stärken. Der US-Vizepräsident warnte Europäische Staaten vor einer Einmischung Russlands in bevorstehende Wahlen. Die russische Regierung hat den Vorwurf stets zurückgewiesen, die amerikanische Präsidentschaftswahl beeinflusst zu haben. Das Weltwirtschaftsforum in Davos mit rund 3.000 Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft hat gestern begonnen und dauert bis Freitag.